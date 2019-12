Vazduh u Sarajevu i jutros je okarakterisan kao opasan, podaci su stranice “Zrak.ekoakcija”. Indeks kvaliteta vazduha na mjernoj stanici zgrade Ambasade SAD-a u Sarajevu iznosi 392.

Zbog povećane zagađenosti vazduha, u Kantonu Sarajevo proglašena je epizoda “upozorenje”.

Smanjeno korištenje motornih vozila, pomjeranje radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i saobraćajnica samo su neke od mjera postupanja u epizodi “upozorenje”.

Foto: Printscreen

Indeks kvaliteta vazduha u Zenici je 178, Lukavcu 154 i Ilijašu 172, pa je zbog nezdravog vazduha moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa. U Tuzli je vazduh nezdrav za osjetljive grupe stanovništva s indeksom 127.

Osjetljive grupe stanovništva su starije osobe, trudnice i djeca koji bi trebali smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.