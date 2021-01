Nakon što je Centralna izborna komisija BiH utvrdila rezultate lokalnih izbora za grad Mostar, neke od stranaka već su počele pisati žalbe. Najviše mandata osvojili su HDZ BiH i Koalicija za Mostar, a u gradsko vijeće ulazi 35 vijećnika sa pet lista.

HDZ BiH pripalo je najviše mandata – 13, Koalicija za Mostar dati će 12 vijećnika, dok će BH Blok predstavljati njih šest. Hrvatska republikanska stranka imat će tri vijećnika, a koalicija Ostajte ovdje jednog. Klub Hrvata bit će sastavljen od 15 vijećnika iz tri stranke, 14 vijećnika iz pet stranaka brojat će Klub Bošnjaka, dok će Klub Srba imati četiri vijećnika iz tri politička subjekta. U Vijeću će sudjelovati i dva vijećnika iz Kluba Ostalih. Iz SDP-a i HDZ-a ipak najavljuju žalbe i smatraju kako ovi rezultati nisu konačni.

ARMAN ZALIHIĆ, predsjednik GO SDP-а Mostar

U HDZ-u smatraju kako su jedan mandat u izbornoj jedinici jug izgubili zbog izborne prevare, zbog čega su pokrenuli tužbu pred nadležnim tužiteljstvom.

SLAVEN ZELJKO, predsjednik GO HDZ-a Mostar

„Kad Tužiteljstvo provede istražne radnje, okonča istragu, podigne prijave, dođe do epiloga, SIP ocijeni da je to utjecalo na izborni rezultat, taj mandat se mora oduzet SDA i dodijeliti HDZ-u. Kad će to bit, ključno je pitanje“.