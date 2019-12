Prema rezultatima ankete koju je proveo Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti bh. entiteta Republika Srpska, 94,31 posto osoba smatra da je potrebno u potpunosti zabraniti rad nedjeljom u trgovinama.

Tokom ove sedmodnevne ankete glasalo je ukupno 1.565 osoba putem Facebook profila Saveza sindikata RS i na sajtu ove organizacije. Od ukupnog broja, 3,58 posto osoba smatra da je rad nedjeljom u trgovinama potrebno ograničiti na prvu smjenu, a 2,11 posto da ga treba dozvoliti bez ograničenja.

Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS, danas je na konferenciji za novinare u Banjaluci, govoreći o inicijativi da se rad nedjeljom u trgovinama zabrani ili ograniči, rekao je su najveći problem vlasnici velikih sistema u RS, a da će najmanje problema biti sa velikim centrima koji nisu iz RS.

“Nema opravdanja priča da će firma propasti, izgubiti profita, stvoriti višak radnika zbog toga što se ne radi nedjeljom. U statističkim podacima nedjelja nije dan kada se ostvaruje najveći promet, nego je to petak, a nedjeljom se ostvaruje 50 odsto prometa kakav se ostvaruje radnim danima”, kazao je on.

Savanović je istakao da je u svim oblastima došlo do porasta plata osim u oblasti trgovine gdje je prosječna plata u septembru iznosila 711 KM, što je 37,5 posto potrošačke korpe. Istakao je da preko 60 posto zaposlenih u trgovinama prima platu manju od 700 KM, u koju su uračunati i prevoz i topli obrok. Plate su malo veće, do 800 KM, za specijaliste na određenim poslovima, kao što su mesari i pekari, dok manje od pet posto zaposlenih prima plate od 1.200 do 1.500 KM.

“Zbog teških uslova, nemogućnosti normalnog rada, funkcionisanja, odliva radne snage, zbog potrebe i obazvez da pomognemo krenuli smo prije oko godinu dana. Idemo lagano sistematski sa razrađenom dinamikom”, rekao je Savanović.

Rekao je da su preduzeli niz aktivnosti, a posljednja u nizu je to što su od Saveza opština i gradova RS zatražili da na prvoj sljedećoj sjednici predsjedništva razmotre inicijativu i zahtjev da se nedjeljom ne radi ili u prvom mahu da se taj rad ograniči, a da se za rad u dane republičkih praznika ispoštuje zakon i da se ne dozvoli, osim hitnim službama.

“Ništa ne moramo kupiti nedjeljom, možemo i prije, moramo uticati na svijest potrošača”, rekao je on.

Rekao je da bi najjednostavnije rješenje bilo regulisanje ovog pitanja kroz zakone o trgovini ili o radu, ali da za to nemaju dovoljnu političku podršku. Povodom predstojećih praznika on je rekao da traže da se u potpunosti ispoštuje zakon.

Đuro Amidžić, član Republičkog odbora Sindikata trgovine, rekao je da radnici u trgovini rade u izuzetno teškim uslovima.