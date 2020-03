Na tematskoj raspravi, održanoj u Bošnjačkom institutu u Sarajevu povodom Međunarodnog dana žena, poručeno je da će u ovoj godini britansko i austrijsko veleposlanstvo u BiH posvetiti aktivnostima kako bi u institucijama vlasti bilo 50 posto udjela žena.

Bivša državna zastupnica Maja Gasal-Vražalica prisutnim je ukazala na svoje iskustvo kao najmlađa zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH, te kako se nakon izlaska iz Demokratske fronte odlučila na osnivanje Akademije za žene.

Nakon zastupničkog angažmana bila je šest mjeseci na zavodu za zapošljavanje jer se, kaže, zamjerila partijskom sustavu koji je i danas aktualan na političkoj sceni u BiH.

-Postavila sam sebi pitanja hoću ići ili ostati u zemlji, ili pak pokrenuti neku samostalnu djelatnost. Odlučila sam se za treću varijantu te 2018. godine osnovala Akademiju za žene – dodala je Gasal-Vražalica.

Veleposlanica Slovenije u BiH Zorica Bukinac oduvijek se željela baviti, kako kaže, profesijom pune sigurnosti.

-Ono što je bilo od strateškog značaja je na prvom mjestu odgoj to jest vrijednosti koje su mi bile prenesene u razdoblju sekundarne socijalizacije. Jednostavnije rečeno to je bio okoliš i vrijednosti gdje nije bilo korektno da se pita djevojku ženu što želi biti u životu, te kada bi reklo što je to da se kaže „e to nije za ženu“ – naglasila je Bukinac dodajući da su u Sloveniji više o 50 posto na tržištu radne snage žene.