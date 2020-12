Firma iz Gradačca “TMD Group”, koja je proizvela prvi bh. respirator, iz Velike Britanije je dobila pozitivan izvještaj o funkcionalnosti i upotrebljivosti. Uz određene ispravke, možemo očekivati da ovaj uređaj uskoro bude certificiran, što je preduslov za njegovu masovniju proizvodnju i kliničku upotrebu.

Prvi bosanskohercegovački respirator proizveden je kao odgovor na povećane potrebe za ovim tipom medicinskih uređaja u zdravstvenim

ustanovama. Mladi inžinjer elektrotehnike Jasmin Novalić dio je tima koji je zaslužan za njegov nastanak.

“Imamo nekih parametara koje on prikazuje recimo ‘peak pressure’, to je najveći pritisak prilikom jednog ciklusa udisaja koji se javi u plućima. Pored toga imamo PEP, ‘positive and air pressure’ koji je u stvari pritisak koji ostaje u plućima nakon izdisaja. To je jedna od bitnih karakteristika respiratora, pogotovo u KOVID-u”, kaže Jasmin.