Sve je više događaja koji se održavaju online. Virtuelne izložbe dobile su procvat na svjetskoj umjetničkoj sceni. Pogođeni pandemijom koronavirusa, vlasnici galerija i muzeja pronašli su spas u tehnologiji i omogućili ljubiteljima umjetnosti da razgledaju svjetska remek-djela iz udobnosti svog doma.

Međunarodna umjetnička scena prihvatila je virtuelnu stvarnost tokom pandemije, te internet izložbama, 3D prikazima i interaktivnim projektima pokušavaju privući publiku. To je vidljivo širom svijeta, od Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku, pa do Vatikanskih muzeja. Ovom trendu nedavno se pridružila i Nacionalna galerija Danske, koja je odlučila na virtuelnoj izložbi predstaviti više od 40 hiljada svojih eksponata. Time je povećan broj posjetilaca web stranice ovog muzeja za 280 posto.

JONAS HYDE SMITH, direktor Nacionalne galerije Danske

“Nažalost, u takvom vremenu živimo. Ljudi nemaju mogućnosti da obilaze izložbe i da uživaju u ovim prizorima, osim na taj virtuelni način. Tako da se svi nekako navikavamo na novi vid uživanja u umjetnosti iz svog doma”.

THOMAS ANDERSEN, kustos

“Kao kustosu, vrlo su mi zanimljive ove sadašnje nove okolnosti. U mogućnosti sam da iz svog doma upoznam sve aktuelnosti na umjetničkoj sceni u cijelom svijetu”.

Međunarodno priznata moderna umjetnica Thyra Hilden na web stranicu je postavila interaktivnu verziju svoje galerijske izložbe nadahnute koronom “Symmetry”. Ova online izložba izazvala je odlične reakcije i pobudila interes kod ljubitelja moderne umjetnosti iz cijelog svijeta.

THYRA HILDEN, umjetnica

“Izložba je upravo postala viralna u Kini, to mi je zaista nevjerovatno. Ne bih nikada mogla privući publiku čak iz Kine na svoju izložbu u galeriji u Kopenhagenu. Eto, to je jedna pozitivna strana svega ovoga”.

SINYA STAMP, Odjel za kulturu Parlamenta Danske

“Smatram da je digitalizacija vrlo važna, jer stvara most i mislim da to ne bismo trebali odbaciti jednom kada se okolnosti vrate u normalno stanje. Ovakve virtuelne izložbe daju nam mogućnost da upoznamo mnogo više, da vidimo neke nevjerovatne izložbe koje nikada ne bismo stigli obići”.

Aukcijska kuća Sotebis također je objavila da je imala rekordnu internetsku prodaju umjetnina tokom pandemije, upravo zahvaljujući 3D prikazima radova koji su bili postavljeni na web stranicu. Na prvoj pandemijskoj aukciji Sotebis je ostvario profit više od 13 i pol miliona dolara.