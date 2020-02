Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da je moguće da će podnijeti tužbu protiv ministra finansija Federacije Bosne i Hercegovine Jelke Milićević, ukoliko na nekoliko narednih sastanaka ne dođe do dogovora o raspodjeli prikupljenih sredstava od PDV-a.

Višković je danas na pitanje o pregovorima sa FBiH o raspodjeli rekao da je sa FBiH uvijek sve problem.

“Imali smo dogovoreno pitanje ‘Elektroprenosa’, i pitanje poravnanja. Vlada RS je svoj prijedlog poslala. Moram da kažem da smo poslali jedno od tri rješenja koja je kreirala FBiH”, kazao je Višković i pojasnio da je FBiH predložila tri varijante, ali nakon što je Vlada RS prihvatila treću, našli su još neka sporna pitanja.

Rekao je da je moguće da podnesu “u određenom momentu ako ne dođe do usaglašavanja i ličnu tužbu protiv ministrice finansija FBiH”.

“Kao predsjednik Vlade RS dužan sam da štitim budžet RS, ona je za mene problem, osoba koja nije digla dva prsta, ona nanosi štetu budžetu RS i ja to neću tolerisati. Imaćemo još par sastanaka na tu temu, ukoliko ne nađemo rješenje ide lična tužba na ime i prezime, pa neka objasni sudu zašto nije glasala. U ovom momentu koeficijent raspodjele za RS trebao bi biti 32,60, a imamo 32,19. To je velika šteta za budžet i ne možemo dozvoliti da to traje u nedogled”, kazao je Višković.