Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će građani RS od naredne godine u bolnicama i kliničkim centrima Srbije biti tretirani kao domaći pacijenti, čime će se stvoriti značajne uštede u zdravstvenom sistemu RS.

Višković je dodao da Vlada RS ovih dana završava izmirenje obaveza prema zdravstvenom sistemu Srbije.

“Nakon toga će fondovi zdravstvenih osiguranja RS i Srbije potpisati sporazum koji će omogućiti našim građanima da prilikom liječenja u tamošnjim zdravstvenim ustanovama budu tretirani kao domaći pacijenti. To znači da će zdravstvene usluge, koje budu pružane našim građanima u Srbiji, biti za 30 do 50 odsto jeftinije nego što je to bio slučaj do sada”, rekao je Višković za “Euroblic”.