Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, s obzirom da nije složen i obiman. Drugi mart neradni dan u FBiH.

Novim zakonskim rješenjem djelokrug rada Federalne uprave za inspekcijske poslove se širi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite, tako da su predviđena radna mjesta inspektora za humanitarnu djelatnost i inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu.

Utvrđen Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o faktoringu

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu kojim je, uz pojedine unesene tehničke ispravke, propisana mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija). Također, ovaj propis je usklađen sa odbredbama Zakona o Agenciji koje propisuju žalbeni postupak.

Kako je navedeno u obrazloženju, Federalno ministarstvo finansija je dobilo inicijativu Udruženja banaka za dopunu ovog zakona, koja je upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, u vezi sa izmjenom ugovornih odredbi u pogledu rokova dospijeća naplate tražbine, koja u predloženom tekstu nije prihvatljiva, te je predložena dopuna.

Ugovoreni rokovi između kupca i prodavca definirani kupoprodajnim ugovorom ne mogu biti mijenjani na osnovu ugovora o faktoring poslu, shodno definiciji faktoring posla, gdje je u osnovi kupoprodaja postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nastale iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, ali postoji mogućnosti zaključivanja akcesornog (naknadnog) pravnog posla tj. cesije, te se na osnovu predloženih odredbi daje mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge.

Vlada FBiH: Neradni dan 2. mart/ožujak

Vlada Federacije BiH je, povodom obilježavanja 1. marta/ožujka – Dana nezavisnosti/neovisnosti Bosne i Hercegovine, 2. mart/ožujak 2020. godine proglasila neradnim danom u Federaciji BiH, te na ovaj dan državni organi, preduzeća i druge pravne osobe u Federaciji BiH neće raditi. Kako stoji u obrazloženju ove odluke, Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom nezavisnosti/neovisnosti BiH propisano je da se se on obilježava jedan dan i to na sam praznik. S obzirom na to da ove kalendarske godine 1. mart/ožujak pada u nedjelju, a imajući u vidu značaj ovog državnog praznika, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je i naredni radni dan proglašen neradnim u Federaciji BiH.

Nove cijene usluga Finansijsko-informatičke agencije

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije od 29.1.2020. godine, koju je donio Upravni odbor ove agencije. Njome su određene nove naknade za usluge iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata

Potvrda o glavnom računu će biti naplaćivana 5 KM, o otvorenim računima 10 KM, o likvidnosti (period do tri mjeseca) 15 KM, o likvidnosti (period do šest mjeseci) 20 KM, a historijska potvrda o promjenama računa (vremenska serija tri godine) 30 KM.

Jedan upit preko web servisa za banke je 0,10 KM, paušalna mjesečna naknada za banke do 1.000 računa 100 KM, za banke od 1.000 do 10.000 računa 300 KM i za banke s više od 10.000 računa 500 KM.