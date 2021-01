Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je da vlada smatra potrebnim produžiti vanredno stanje (OHAL), uvedeno zbog nove vrste koronavirusa u zemlji, do 30. aprila.

Ukazujući na važnost jedinstva u borbi protiv epidemije, Speranza je rekao da osim jedinstva ne postoji način da se borimo protiv ove najveće hitne situacije od Drugog svjetskog rata.

Speranza je naveo da se nivo rizika povećao u 12 regija tokom epidemije.

“Ove sedmice dolazi do ukupnog pogoršanja epidemiološke situacije u Italiji. Povećava se broj ljudi na intenzivnoj njezi, povećava se Rt (koeficijent prenosa virusa) i pojavljuju se nepoznati epidemijski centri. Kada se svi parametri pogoršaju u isto vrijeme, mi smo dužni poduzeti nove mjere, a samim tim i vlada, on misli da je neizbježno da se vanredno stanje produži do 30. aprila”, kazao je Speranza.