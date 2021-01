Vlada Kantona Sarajevo je nakon sinošnjih dešavanja u migrantskom kampu u Blažuju, zakazala za 28. januar tematsku sjednicu o migrantskoj krizi u Kantonu Sarajevo na koju će biti pozvani i članovi Koordinacionog tima KS za pitanja migranata.

Kako je najavio ministar unutrašnjih poslova AdmirKatica, naredne sedmice će biti održan sastanak s ministrom sigurnosti BiH Selmom Cikotićem, kojem će prisustvovati i policijski komesar KS, kao i ministar unutrašnjih poslova i policijski komesar Unsko-sanskog kantona, kako bi se dogovorili dalji koraci i mjere u sprečavanju i odgovoru na nemire koji se u posljednje vrijeme dešavaju u migrantskim kampovima.

Kazao je kako je sinoć u migrantskom kampu u Blažuju, gdje je smješteno oko 3.500 migranata, došlo do eskalacija nereda, odnosno do narušavanja javnog reda i mira, u većem obimu. Efikasnom, brzom i pravovremenom akcijom Ministarstva unutrašnjih poslova KS, odnosno policijskih službenika i Jedinice za specijalističku podršku spriječena je dalja eskalacija ovih nemira koji su mogli dovesti do težih posljedica.

Ministrica za rad socijalnu zaštitu, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović je istakla kako Vlada KS namjerava poduzeti konkretne mjere u vezi s aktuelnim dešavanjima vezanim za migrantsku krizu.

Za sljedeću sedmicu je planiran i sastanak predstavnika Vlade KS s novoimenovanom šeficom Misije IOM u BiH Laurom Lungarotti, radi dogovora o zajedničkom djelovanju i odgovoru na migrantsku krizu u KS i BiH – najavila je ministrica Prvulović, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.