Na sjednici u Banjoj Luci entitetska vlada je utvrdila danas Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i plinovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona jesu realizacija projekta izgradnje autoputa i plinovoda na relaciji Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, kojim bi se riješila prometna povezanost RS sa zemljama u okruženju, gasifikacija dijela RS, te stvorili preduvjeti za bolji život građana i bolji ekonomski i gospodarski napredak RS, priopćeno je iz entitetske vlade.

Zakonom se uređuje poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje navedenog autoputa i plinovoda, kao projekata od posebnog značaja za RS, financiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i provođenje posebnog postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za izgradnju ovog autoputa i plinovoda.

LEKS SPECIJALIS RADI EKSPROPRIJACIJE ZA AUTO-PUT I GASOVOD KA SRBIJI

Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda na dionici Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-Rača do granice sa Srbijom biće po hitnom postupku upućen u Narodnu skupštinu, rekla je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ Bosiljka Predragović.

“Ovo je leks specijalis zakon u odnosu na Zakon o eksproprijaciji kojim mi odmah utvrđujemo opšti interes na trasi koju je utvrdila Narodna skupština i time skraćujemo rok za utvrđivanje opšteg interesa za dva do tri mjeseca”, izjavila je Predragovićeva na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade.

Prema njenim riječima, planirano je i skraćivanje roka postupanja organa koji vodi upravni postupak, odnosno RUGIPP-a.

Prema njenim riječima, ovaj zakon poseban je i po tome što su predviđene kaznene odredbe koje se tiču postupanja vještaka u postupcima eksproprijacije.

Ona je pojasnila da je predviđeno i plaćanje prekovremenog rada za radnike RUGIPP-a koji provode postupak eksproprijacije.

“Zakonom o državnim službenicima nije omogućeno plaćanje prekovremenog sata, nego kompenzujući sati koje je moguće iskoristiti u roku od šest mjeseci. S obzirom na to da će ovaj postupak trajati godinu do dvije, oni neće biti u mogućnosti da iskoriste kompenzujuće sate jer ne možemo mijenjati timove ljude na pola postupka kako bi to iskoristili, niti imamo toliko ljudi da bismo se na taj način organizovali”, istakla je Predragovićeva.