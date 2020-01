Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) na današnjoj je sjednici usvojila Prijedlog protokola o pregovorima za sklapanje kolektivnog ugovora sa zaposlenima u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju na području ovog kantona.

“Formiran je pregovarački tim Kantonalne vlade, koji će detaljno pregledati Prijedlog kolektivnog ugovora, koji su dostavili sindikati. Nakon pregleda i usaglašavanja stavova kreće se u pregovore oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora. Ono što sad mogu reći, jeste da je i u ovom dostavljenom prijedlogu ponovo zatraženo da zaposleni u obrazovanju budu izjednačeni sa uposlenicima organa uprave”, rekao je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a Damir Omerdić.

Raspravljano je i o načinu financiranja prevoza učenika osnovnih i srednjih škola, s obzirom na zakonske izmjene koje se odnose na centralizaciju javnih nabavki. Članovi Vlade nisu prihvatili određene zaključke i sugestije resornog ministarstva.

“Imamo jako kratak vremenski period za provedbu takve centralizirane nabavke, jer je zapravo zakon definisao način provedbe takve nabavke. Otežavajući faktor je to što bi bila jedna tenderska dokumentacija, sa dosta lotova. S obzirom da bi se moralo ići na međunarodni tender, u ovom momentu nije moguće ispoštovati potrebni vremenski rok. Ministarstvo je zbog toga predložilo prijašnji način provedbe nabavke preko škola, uz provjere, međutim to nije prihvaćeno. Nažalost, trenutno nemamo drugog rješenja i postoji mogućnost da do početka drugog polugodišta ne bude adekvatno riješeno pitanje prevoza učenika”, dodao je Omerdić.

Na današnjoj sjednici, između ostalog, razmatrana je i informacija Komisije za vanredni popis Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.