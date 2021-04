Volonteri Let’s Do It tima, u saradnji sa Info centrom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, danas su posadili drveće u deset gradova širom BiH u okviru kampanje „Naša planeta, naša budućnost“.

Timovi su posadili više od 6.000 novih sadnica u Sarajevu, Tuzli, Doboj Istoku, Bihaću, Ljubuškom, Goraždu, Bijeljini, Donjem Vakufu, Srebrenici i Olovu.

U zavisnosti od predjela u kojem se sadilo, korištene su različite vrste drveća, pa su tako prilikom sadnje u urbanim sredinama korištene ukrasne vrste drveća kao što je japanska trešnja, crvenolisna šljiva i crveni hrast, a prilikom ekološkog pošumljavanja sadnice bijelog i crnog bora.

Uvažavajući trenutne epidemiološke preporuke i sigurnost volontera, sve aktivnosti su sprovedene uz ograničen broj učesnika.

“Nakon uspješne saradnje i realizovanih akcija sadnje u oktobru prethodne godine, raduje nas činjenica da smo opet zajedničkim snagama obogatili našu zemlju novim sadnicama drveća. Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja sa najvećim udjelom šume i raznolikošću šumskih vrsta u Evropi, i to je blagodat koju moramo čuvati i obnavljati. Pored toga što nam drveće daje kiseonik potreban za opstanak, ne smijemo zaboraviti ni druge višestruke koristi koje šume imaju za nas i našu zemlju – poručili su iz Let’s Do It tima.