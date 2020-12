U Bosni i Hercegovini meteorolozi za danas najavljuju kišu, snijeg i susnježicu, ali će krajem dana u većini predjela padavine prestati.

Ujutru će biti oblačno vrijeme uz slabe padavine, na planinama i u višim krajevima uz provijavanje susnježice i snijega. Susnježica će u višim krajevima na jugu i istoku preći u kratkotrajnu ledenu kišu.

Do kraja dana će doći do postepenog smanjenja intenziteta padavina, a potom i do njihovog prestanka u većini predjela.

Na jugu će padati slaba kiša, a ponegdje slaba rosulja.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu slaba bura.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na planinama oko minus pet stepeni. Najviša dnevna temperatura od minus jedan do tri, na jugu do sedam, na planinama do minus tri stepena Celzijusova.