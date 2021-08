Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša se očekuje u većini područja.

Postepeni prestanak padavina u poslijepodnevnim satima, osim u Posavini i Krajini.

Vjetar slab, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme sa kišom. Prestanak padavina očekuje se tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura zraka oko 12, dnevna oko 14 stepeni.