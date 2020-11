U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas će biti pretežno sunčano, dok se u većem dijelu Bosne očekuje oblačno vrijeme.

Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -1 stepen, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U Sarajevu oblačno i maglovito vrijeme. Jutarnja temperatura od -4 do 1, a najviša dnevna od 0 do 5 stepen,podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Biometeorološke prilike relativno povoljne

Povećana naoblaka u Bosni ponajviše će djelovati na nešto lošije raspoloženje kod osjetljivih osoba. Temperature će i dalje biti niske, što će usloviti određene probleme. Tegobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše jake.

Prilikom boravka na otvorenom poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima, posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, osobito tokom jutra i večeri, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.