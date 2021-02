U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati malo do umjereno oblačno vrijeme uz više sunčanih perioda. Bit će toplo za ovo doba godine sa temperaturom vazduha i do 20 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će na zapadu i djelimično na sjeveru biti promjenljivo do pretežno oblačno, a u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno vrijeme, lokalno sa prolaznom maglom po kotlinama.

Tokom dana preovladavaće malo do umjereno oblačno i sunčano sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do devet, a najviša dnevna od 12 do 17, na sjeveru i jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog smjera.