Visoko sudsko i tužilačko vijeće trebalo bi uskoro da dobije novo rukovodstvo. O novom predsjedniku i dva potpredsjednika odlučivaće se 10. i 11. februara. Otkako je Milan Tegeltija podnio ostavku, Vijeće funkcioniše sa privremenim predsjedavajućim. Tu funkciju zakon ne poznaje, pa bivši predsjednik tvrdi da nijedna odluka koja je donesena od dana njegove ostavke nije i ne može biti validna. No, ne dijele svi to mišljenje.

Sjednice VSTS-a može zakazati samo predsjednik i niko drugi. Zakon je jasan, poručuje bivši prvi čovjek Savjeta, Milan Tegeltija, koji je odstupio sa funkcije nakon brojnih pritisaka i kontroverzi koje stoje uz njegovo ime. To je glavni argument za tvrdnje da su sve odluke od njegove ostavke nezakonite, a da će identično biti i sa izborom novog rukovodstva.

MILAN TEGELTIJA, bivši predsjednik VSTS-a

Jasno je da je VSTS u blokadi koju je sam proizveo propuštajući priliku da mu ja kao legalno izabrani predsjednik, prije ostavke zakažem novu sjednicu na kojoj će izabrati novog predsjednika i potpredsjednike VSTS-a, iako sam im to ponudio. Da bi se ova blokada riješila, preostaje samo da se donese izmjena Zakona o VSTS-u.

To nije ni logički ni pravno utemeljen stav, odgovara Tegeltiji sudija Branko Perić. Poručuje da postoje i druge situacije kada je predsjednik spriječen ili onemogućen da obavlja funkciju, pa se taj problem rješava na sličan način. Ne dovodi u pitanje ni legalnost ni legitimnost odluka Savjeta donesenih nakon Tegeltijine ostavke.

BRANKO PERIĆ, sudija Suda BiH

On se identifikovao kao institucija. Misli da institucija ne postoji ako predsjednika nema. Odsustvo predsjednika koji je podnio ostavku ne lišava instituciju da radi u zakonskim okvirima. Bilo koji član VSTV-a sa kojim se saglase svi članovi VSTV-a može da preuzme ulogu predsjednika.

A upravo to se dogodilo nakon ostavke Milana Tegeltije.

Visoki sudski i tužilački savjet formalno nema rukovodstvo od 16. decembra kada je Milan Tegeltija podnio ostavku. Time je automatski prestao mandat i potpredsjendicima. Na toj istoj sjednici, članovi Savjeta satima su vijećali kakvu odluku da donesu a ona ostane u okviru zakona.

SANELA GORUŠANOVIĆ-BUTIGAN, privremena predsjedavajuća

VSTS-a (25. 1. 2021)

Jednoglasno su me svi članovi Vijeća su me imenovali za predsjedavajuću, odnosno ovlašteno lice za zastupanje institucije do formiranja novog predsjedništva.