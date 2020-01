Vučić počasni građanin Mrkonjić Grada

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u posjetu Mrkonjić Gradu. Posjetu počeo obilaskom gimnazije. Vučić će posjetiti i opštinu Drvar.

Predsjednik Srbije od danas je počasni građanin Mrkonjić Grada. Načelnica opštine dodijelila mu je priznanje tokom njegove današnje posjete.

Vučić se zahvalio načelnici i građanima koji su ga dočekali.

Obezbjeđeno je 300.000 Eura u Srednjoškolski centar i Mašinski centar, 200.000 KM za mamograf i nekoliko vozila obezbjedili smo za Dom zdravlja. Pomoć smo obezbjedili i susjednim opštinama Šipovu Jezeru, Ribniku i Kupresu u RS, kazao je Vučić.

Član predsjedništva BiH koji prisusustvuje ovom događajau kazao je da je važno da se okupljamo oko zajedničkih ciljeva i nama važnih tema jezika, pisma, vjere.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović zahvalila se građanima na prisustvu, kao i Vučiću na posjeti.

Predsjenik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je posebno ponosan što stoji pred vama stanovnicima u Mrkonjić Gradu.

Ne postoji za mene ništa ljepše kada vidim koliko volite Srbiju. Toliko mi volimo RS, kazao je Vučić.

Vučić je najavio otvaranje fabrike u Drvaru za 100 radnika i otvaranje novih radnih mjesta u Mrkonjić Gradu.

Govoreći dalje kazao je : “Veoma pazim šta govorim”.

Srbija je svakoga dana sve snažnija i biće sve snažnija, kazao je Vučić, ali ne bi mogla da nije i vaše podrške i vaše ljubavi.

Kada su me djeca jutros dočekala kao i u Srbiji onda me to raduje.