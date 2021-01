Predsjednik Srbije Aleksandr Vučić izjavio je kako očekuje da će u Srbiju u narednih šest dana stići 50.000 doza ruske vakcine protiv koronavirusa.

Vučić je precizirao da govori o onoj količini vakcina koja će stići, a ne o onome što je potpisano.

“Stići se 25.000 plus 25.000 doza, odnosno to je 50.000 doza u narednih šest dana”, rekao je on za RTS.