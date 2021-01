Nebojša Vukanović, narodni poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske i oštar kritičar vlasti, izjavio je za BHRT da se “bliži kraj vladavini SNSD-a te da je vrijeme za smjenu generacija u opozicionim strankama”.

Vukanović je gostovao u emisiji BHT1 uživo gdje je govorio o aktuelnim političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, te o nedavno održanom sastanku opozicije u Republici Srpskoj kojem su prisustvovali gotovo svi predstavnici Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP), a na koji Vukanović nije bio pozvan.

SDS i PDP su u zajedničkom saopštenju ocijenili da je saradnja u proteklom periodu bila veoma dobra, da je dala pozitivne rezultate i da će saradnju intenzivirati tokom ove godine s ciljem pobjede na Opštim izborima 2022. godine.

Vukanović kaže kako ne zna zašto nije pozvan na sastanak i da to treba pitati organizatore.

Ističe da je do izbora ostalo još dosta vremena i da će tu, svakako, biti različitih načina borbe. Ne trebamo svi biti istomišljenici, navodi Vukanović i dodaje:

“Ja sam neko ko se zalaže beskompromisno – da kada dođe do promjene vlasti, ne dođe do zamjene igrača, Vrlo je bitno da dođe do suštinskih promjena u društvu, da se ne nastavi sa ovom matricom koja je bila u prethodnom periodu. Smatram da nosioci promjena treba da budu ljudi koji su proteklih 15 godina svojim žrtvovanjemu i borbom dobili povjerenje javnosti da mogu iznijeti tu borbu i koji su garant da će doći do suštinskih promjena. Ako budem dio vlasti, sigurno neću praviti kompromis oko suštinskih pitanja”.