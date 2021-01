Ako predstavnici vlasti ostanu indolentni i u najskorije vrijeme nas ne pozovu na pregovore i ne usvoje naše zahtjeve, mi počinjemo štrajk glađu, poručio je danas predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Hercegovačko-neretvanske županije Dalibor Vuković.

Vuković je to kazao novinarima na još jednom prosvjednom okupljanju pred zgradom Vlade HNŽ, gdje su sindikalisti ponovno zatražili potpisivanje novog kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva.

Naglasio je kako i dalje vjeruje u pravednu, poštenu i zakonitu odluku Općinskog suda Mostar.

“Odvjetnički tim Sindikata uputio je dokaze i tijekom današnjeg dana oni su stigli u navedeni sud i vjerujem kako će u sljedećih nekoliko dana postupajući sudac u ovom predmetu ponovno razmotriti dokaze i donijeti pravednu odluku. Vlada spominje da ima dobru volju i namjeru za pregovorima, međutim stalno vrše pritisak na Sud da donese odluku da se štrajk obustavi. Zdravstveni radnici ničeg se ne plaše, rade zakonito. Policija je dolazila nekoliko puta legitimizirati nas, vršili su pritisak nad nama, vjerojatno je to dio njihovog posla, a mi ih i dalje pozdravljamo na profesionalnom odnosu do sada i vjerujemo da će tako ostati i dalje”, kazao je Vuković.

On je uputio još jedan poziv županijskom ministru zdravstva, županijskom ministru financija i predsjedniku Vlade HNŽ da potpišu kolektivni ugovor.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar Ivica Anić istaknuo je kako je ministar financija HNŽ Adnan Faladžić jednako odgovorna osoba kao i ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ Goran Opsenica.

“Ministar Faladžić drži ključni resor u Vladi HNŽ, odnosno resor financija. To je osoba koja koči pri raspodjeli novca i smatramo ga jednako odgovornim, sramota je da se dosad ni on nije pojavio. Koliko je ta osoba bitna govori i to da je u svakom pregovaračkom timu i da je odmah glavna osoba iza ministra Opsenice”, kazao je Anić.