Jedna od najpoznatijih aplikacija za razgovor i dopisivanje uvodi tri nove značajke koje bi mnogima mogle biti od koristi.

Podsjetnici

Poželite li koristiti podsjetnike, morat ćete preuzeti i instalirati zasebnu aplikciju Any.do, s kojom je WhatsApp sklopio dogovor o suradnji. Nakon što se te dvije aplikacije povežu moći ćete stvarati i primati podsjetnike u sklopu WhatsAppa.

Pošaljete li, primjerice, poruku ‘podsjeti me da pokupim hranu na putu kući’, od primatelja će biti zatražena potvrda primitka poruke. Kad dođe vrijeme za to Any.do će vam slati poruku iz WhatsAppa kako bi vas podsjetili. Na žalost, ova je značajka dostupna uz plaćanje.

Poziv na čekanju

Koristite li WhatsApp za često obavljanje poziva vjerojatno ste se već našli u situaciji kad vam je drugi poziv stigao u trenutku kad ste već s nekim razgovarali. Sve dosad WhatsApp vas ne bi na to upozorio, već bi propušteni poziv vidjeli tek nakon što bi završili razgovor.

Pa, nova značajka koja to omogućava dodana je u izdanja aplikacije za operativne sustave Android i iOS, što znači kako će se pri vrhu zaslona pojaviti obavijest idući put kad vas netko nazove dok pričate s drugom osobom. Moći ćete odbiti drugi poziv ili dovršiti aktualni pa primiti idući.

Pozivnice za grupne razgovore

Od sad ćete moći odlučiti može li vas netko dodati u grupe na WhatsAppu. Na raspolaganju su opcije everyone, my contacts ili my contacts except (svi, moji kontakti ili moji kontakti osim), kako bi mogli odabrati tko vas može dodati, a tko ne.

Novu ćete značajku aktivirati u izborniku s postavkama, tako što ćete kucnuti redom Account, Privacy i Groups pa potom odabrati što vam odgovara.