Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da novi potezi Evropske unije o pooštravanju izvoza vakcina protiv koronavirusa nisu od pomoći, te ocijenila da te mjere ne smiju da stanu na put pobjeđivanju virusa na globalnom nivou.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus i ostali zvaničnici te organizacije upozorili su da bi to moglo da dovede do ometanja distribucije vakcina, što može rezultirati i usporavanjem borbe protiv koronavirusa.

Evropska unija je ranije danas uvela mehanizam kontrole izvoza vakcina protiv koronavirusa proizvedenih u EU, prema kome će prije nego što daju dozvolu za izvoz, države EU morati da provjere s Evropskom komisijom da li je farmaceutska kompanija koja je potpisala sporazum o vakcinama s blokom te doze i dostavila.

Ukoliko kompanija još nije dostavila obećane doze vakcina državama EU ili je najavila kašnjenja u distribuciji, Evropska komisija može da zabrani izvoz u zemlje van bloka.

Zvaničnica WHO Mariangela Simao takođe je upozorila na moguće efekte novog mehanizma na distribuciju vakcina u svijetu.

“U ovom trenutku, nije od pomoći da bilo koja zemlja uvodi kontrole izvoza ili bilo kakve barijere neophodnim stvarima, kao što su vakcine ili drugi dostupni lijekovi”, rekla je.

Specijalni savjetnik generalnog direktora WHO Bruce Aylward kazao je da takve mjere ne smiju stati na put pobjeđivanju virusa svuda u svijetu.