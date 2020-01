Odbor za hitne slučajeve Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) održao je danas sastanak u Ženevi povodom korona virusa, nakon čega je poručeno kako je još rano proglasiti ga “globalnim vanrednim slučajem”.



Predsjednik Odbora Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je rano proglasiti “međunarodni hitni slučaj javnog zdravlja”.

Navodeći da WHO pomno prati razvoj događaja vezano za virus, Tedros je rekao da to što danas nije proglašena vanredna situacija, ne znači da WHO ne pristupa ozbiljno ovom problemu.

Novim tipom korona virusa (2019-nCoV), koji ima sličnosti s teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS), u Kini je zaražena najmanje 639 osoba, a usljed posljedica zaraze preminulo je 17 osoba.

Slučajevi zaraze ranije su evidentirani i u Vijetnamu, Hong Kongu, Makau, SAD-u, Japanu, Saudijskoj Arabiji, Južnoj Koreji i na Tajlandu.

Jučer su zatvoreni aerodrom i željeznička stanica u gradu Wuhanu, gdje se virus pojavio, a obustavljen je i javni prijevoz.