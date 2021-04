Ravnatelj Nastavnog zavoda “Dr Andrija Štampar”, Zvonimir Šostar potvrdio nam je da se na Velesajam na cijepljenje sad poziva i mlađe građane, ako kod liječnika nema više zainteresiranih starijih.

Ako je liječnik ‘ispucao’ sve starije, i nema ih, odnosno ne žele se cijepiti, preko platforme za cijepljenje poziva i mlađe, kaže Šostar. Cijepi se AstraZenecinim cjepivom, kojeg je, napomnje, dosta potrošeno, u ovome trenutku nema podatak koliko točno.

Prioritet i dalje imaju stariji od 65 te kronični blesnici, dodaje Šostar, no ako takvih zainteresiranih kod nekog liječnika više nema, zove se i mlađe odnosno zdrave.

Liječnici koji mogu i žele, kaže, ovaj će tjedan prvom dozom moći cijepiti svoje pacijente kojima je problem otići na Velesajam. U pitanju su stariji ljudi, napominje Šostar, kojima je teško daleko putovati javnim prijevozom, odnosno ne žele ulaziti u javni prijevoz, ili za to nemaju niti novaca. U takvim slučajevima, cjepivo će im dati njihovi obiteljski liječnici, novost je. Otkad je organizirano cijepljenje na Velesajmu, obiteljski liječnici više ne cijepe, no ovaj tjedan će, u ovakvim slučajevima, to činiti.

Termini za cijepljenje na Velesajmu, u 6. paviljonu, građanima dolaze na mail, bilo da su se prijavili preko platforme cijepise.zdravlje.hr, telefonskim putem ili preko svoga liječnika. Ako se netko tko je dobio termin ne želi ili ne može cijepiti, o tome može obavijestiti pozivni centar 0800 0011, čime njegovo cjepivo “pripadne” drugima s liste prijavljenih. Ako se netko pak u međuvremenu cijepio, ali informacija nije zavedena u registar cijepljenih, informaciju o terminu treba zanemariti.

Cijepljenje je počelo prošli tjedan, i odaziv je prva dva dana bio loš pa ministar zdravlja Vili Beroš nije odbacio mogućnost da se na cijepljenje pozovu svi koji su zainteresirani, što se sad i počelo događati. “Andrija Štampar” je pripremio 30.000 doza cjepiva, i dnevno na Velesajmu može cijepiti do 5.000 ljudi, prenose 24sata.hr.