Prema zvaničnim podacima, u ovom trenutku upućeno je ukupno hiljadu 685 zahtjeva državljana BiH koji se nalaze u inostranstvu. Među njima su i državljani Holandije. Njima je odlukom Savjeta ministara BiH onemogućen povratak.

Za taj potez Ministarstvo bezbjednosti BiH, odnosno Savjet ministara- nije dao saglasnost. Oni koji su ostali u Holandiji, pitaju se zašto?

Medina Durek jedna je od 27 građana Bosne i Hercegovine koja je uspjela prikupiti 260 evra za avionsku kartu i povratak u svoju zemlju. Nadala se da će letom iz Amsterdama krenuti put Sarajeva. Kako im je ranije rečeno, povratak bi bio realizovan avionom koji je Holandija poslala po svoje državljane. Ipak, avion je u Sarajevo krenuo prazan, a građani BiH ostali prepušteni sami sebi.

GRAĐANI BEZ NOVCA, SMJEŠTAJA

Iz bh. ambasade u Holandiji pojašnjavaju da je Ministarstvo inostranih poslova Holandije organizovalo let za povratak svojih građana. O tome su ambasadu naše zemlje obavijestili 6. aprila, te ponudili uslove. Dogovorena je cijena od 260 evra za avionsku kartu. Ministarstvu inostranih poslova BiH dostavljen je spisak od 27 ljudi sa svim podacima. Nakon toga, kažu, uslijedila je sjednica Savjeta ministara BiH. Odobren je let iz Sarajeva u Amsterdam na kojem su se našli državljani Holandije. Za bh. građane nije bilo mjesta. Obrazloženje – kasno dostavljen spisak putnika. U Ambasadi su pružili svu podršku građanima i podsjećaju na trenutno stanje.

MIRSADA ČOLAKOVIĆ, ambasadorica BiH u Holandiji

ŠTA JE HUMANITARNI LET?

Odgovor na brojna pitanja, najprije o tome šta će biti sa državljanima BiH u Holandiji, te koje su potrebne procedure za povratak u BiH, iz Ministarstvu bezbjednosti BiH danas nismo dobili. Ministar Radončić ranije je poručio da je konkretno u ovom slučaju riječ o komercijalnom, a ne humanitarnom letu zbog čega nije donesena odluka o povratku bh. građana. I to je upravo ono o čemu ne postoji jedinstven stav u Savjetu ministara.

BISERA TURKOVIĆ, ministar inostranih poslova BiH

“Postoji mišljenje da humanitarni letovi ne obuhvataju povratak nasih drzavljana, odnosno repatrijaciju. Naravno postoji i drugo tumacenje da je to sasvim legalan humanitarni let, da povratak u svakoj formi ukoliko su drzavljani bili ugrozeni podrazumijeva humanitarni let. I meni je strašno zao da mnogi od tih ljudi spavaju na ulici”.