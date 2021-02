Najočitija posljedica odnosa političara u Bosni i Hercegovini prema oblasti poljoprivredne proizvodnje, sadržana je u statističkom podatku da naša država trenutno svojim poljoprivrednim proizvodima zadovoljava oko 20 odsto domaćih potreba. Prije dvadeset godina taj postotak iznosio je više od 40 odsto, pa se onda s pravom nameće pitanje – kakve su uopšte poljoprivredne politike koje daju ovakav rezultat?

Sve je veći boj farmera u Tuzlanskom kantonu koji se posljednih nekoliko godina odlučuje prestati baviti tovom bikova. Pred tom odlukom nalazi se i Mirsad Avdić iz Donje Orahovice kod Lukavca. On je u julu prošle godine završio tov dvadeset bikova i trebao ih predati domaćim klaonicama i naplatiti uloženi novac. Da bi to ostvario, za prodate bikove trebao mu je račun kako bi od države dobio poticajna sredstva.

MIRSAD AVDIĆ, poljoprivrednik, Donja Orahovica, Lukavac

„Niko od ljudi koje sam ja kontaktirao, klaonica, nije bio uopšte zainteresovan da kupi na račun. Čak me nisu pitali ni za cijenu, koga god sam ponudio, ljudi apsolutno nisu pitali koliko su bikovi. Jednostavno, svi su mi kazali da samo koriste smrznuto“.

Na kraju ih je morao prodati, kako kaže, po mizernoj cijeni, jer su bikovi prešli tri mjeseca tovni period i stvarali su mu velike gubitke. U takvim uslovima farmerima ovaj posao nije isplativ i većina njih se odlučuje zatvoriti tovne farme.

ABIDA JAHIĆ, Udruženje poljoprivrednika, polj. inženjera i tehničara, Gračanica

„Smatram da poljoprivredne proizvodjače treba ostaviti da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a da tržište uređuje država na svoj način. I da ne treba on biti uslovljen otkupnim blokom za novčanu podršku, koja mu je jedna zarada i koja je jedina garancija da će on ostati tu, danas on, a sutra i njegov sin, jer je velika božija grehota da se sve ovo ostavi ovako“.