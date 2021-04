U Kantonu Sarajevo trenutno ima 180 profesionalnih vatrogasaca, te 220 dobrovoljaca. Intervencija je nikad više, pa su dobrovoljci adut koji je uvijek na terenu kada zatreba. Posljednjih mjeseci dobrovoljci iz sopstvenog džepa plaćaju gorivo za vatrogasna vozila kako bi izašli na teren. Novac za njih iz budžeta Vlade Kantona Sarajevo je obezbijeđen, ali im još nije uplaćen. Zašto? Koga je sramota? Ko je odgovoran, i ko je kriv?

Ko voli ovaj poziv on će mene razumjeti, ko ne voli ne možete mu objasniti, jer ovaj poziv se jednostavno mora živjeti. Ja ovo radim iz ljubavi, iako nemam nikakvih prihoda od toga, ja sam ovdje upoznao drugare za čitav život, stekao neka nova iskustva i stvarno: jednom vatrogasac, uvijek vatrogasac, kazao je Aner Opijač dobrovoljni vatrogasac.

U posljednje vrijeme vatrogasna društva bilježe veći broj intervencija nego inače.

Do sada ne bih mogao tačan broj da vam kažem, jer ja taj broj intervencija ne gledam kao broj da imam neku svoju svesku gdje ih pišem. Ja to stvarno radim jer želim da pomažem ljudima, bez obzira kakva intervencija, ja jednostavno volim to da radim i samim tim ne gledam kome pomažem niti na kakav teren izlazim. Jednostavno znam da želim da spasim nečiji život, nečiju imovinu i samim tim me adrenalin vuče.