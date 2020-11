Posljednjih dana sve više se govori o zatvaranju kampa Lipa kod Bihaća ali i otvaranju još jednog kampa za migrante, ovoga puta u Živinicama u Tuzlanskom kantonu. Navodno iz Austrije treba stići 135 kontejnera za smještaj 2500 migranata. Državni ministar sigurnosti Selmo Cikotić je izjavio da se radi na pripremi više lokacija, ali nije želio precizirati kojih. Provjerili smo šta kažu lokalne vlasti u USK na moguće zatvaranje kampa Lipa.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ipak smatraju da je kamp Lipa neuslovan na migrante naročito u zimskom periodu te da treba razmišljati o izmještanju migranata iz ovog kampa. Između ostalog, resorni ministar ističe da u ostalim kampovima u Unsko-sanskom kantonu nema dovoljno mjesta za sve migrante iz Lipe.

NERMIN KLJAJIĆ, ministar unutrašnjih poslova USK

Migranti koje smo danas sreli ispred kampa kažu kako žele ići u drugi kamp, jer boje se da zimu u Lipi, neće preživjeti.

Putem društvenih mreža se oglasio i prvi čovjek grada Bihaća Šuhret Fazlić koji kaže da se o potrebi priključka vode i struje te pripremi Lipe za zimski period govori od marta ove godine, ali do danas, ništa od navedenog nije urađeno. Gradonačelnik kaže kako smještaj migranata u bivši kamp „Bira“,ali i u druge urbane dijelove grada neće dozvoliti.

ŠUHRET FAZLIĆ, gradonačelnik Bihaća

„Nemamo ništa protiv zatvaranja bilo kojeg migrantskog centra u Bihaću. Naprotiv, sigurno ima mnogo adekvatnih mjesta na području BiH gdje se migranti mogu smjestiti. Ali da li će lokalne vlasti i građani Bihaća biti krivi ako se nakon zatvaranja Lipe budu smrzavali na ulicama i šumama oko Bihaća? To bi bilo licemjerno, to nije fer i to se ne smije dogoditi. Bihać se ne smije kriviti za potencijalnu humanitarnu krizu.