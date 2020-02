Zbog većeg odrona obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak.

I na ostalim putnim pravcima Iz Informativnog centra BIHAMK-a skreću pažnju na učestale odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Zbog nižih temperatura u jutarnjim satima upozoravaju i na moguću poledicu, posebno u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Vozači se pozivaju na opreznu vožnju, a posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je od 09.00 do 15.00 sati na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.