Ministarstvo zdravstva i Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona (NSSRZZZDK), potpisali su kolektivni ugovor za preostale zaposlene u zdravstvu tog kantona za 2021. godinu.

Kolektivni ugovor sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije potpisan je ranije ove godine, a vrijedit će 18 mjeseci te će, kao i ugovor s NSSRZZZDK, vrijediti do 31. decembra 2021. godine.

“Što se tiče socijalnog dijaloga na području ZDK, moram biti ponosan i čestitati svim pregovaračima. Ove smo godine potpisali niz kolektivnih ugovora, koji su isticali i mi smo jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je ispoštovao sve procedure.

Potpisani su ugovori za oblast obrazovanja, zdravstva; produženje ugovora za državne službenike i namještenike, tako da, koji je god ugovor ove godine isticao, mi smo potpisali. To je jedinstvem slučaj u FBiH”, kazao je premijer ZDK-a po ovlaštenju Mirnes Bašić, koji je podvukao da mogu biti ponosni na zdravstvene radnike u tom kantonu.

Zbog toga su, napomenuo je, zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK, iznašli način da im se uveća satnica te plaće. Time se, kazao je, povećava ukupan standard zdravstvenih radnika, koji, sada, imaju istu satnicu na području cijelog kantona.

Kako je napomenuo ministar zdravstva ZDK Adnan Jupić, novim kolektivnim ugovorom plaće svim zdravstvenim radnicima bit će uvećane sa 2,35 na 2,6 KM, odnosno ukupno za 11 posto. Time su, kako je kazao, doktorima plaće od 2017. godine uvećane ukupno za preko 60, a ostalim zaposlenicima u zdravstvenom sektoru preko 45 posto.

“Mislim da je ovo još jedan korak ka vraćanju digniteta zdravstvenim radnicima. Na ovaj način ispravljamo jednu nepravdu prema zdravstvenim radnicima, jer plaće još nisu na onom nivou na kojem bi trebale biti. Mi ćemo, u budućnosti, učiniti sve da stvorimo još bolje uvjete za rad radnika uposlenih u zdravstvu”, poručio je Jupić, koji je izrazio sreću i zadovoljstvo što su “uspjeli naći zajednički jezik sa zdravim dijelom sindikata uposlenika u zdravstvu ZDK”.

“Ponuđeni uvjeti, što smo mi dali, bili su jedini što je moguće ovog trenutka da se ispuni, a da, sutra, ne budemo opterećeni bilo kakvim tužbama i nemogućnosti realizacije dogovora”, kazao je Jupić.

Predsjednik Sindikata Zaim Begić zahvalio se Vladi ZDK i ZZO ZDK na “uspješno okončanom poslu”.

“Mi smo jedan od rijetkih kantona, koji je na ovaj način, bez štrajka i problema potpisao kolektivni ugovor. Ne povećanjem, nego kolektivnim ugovorom radnici su stekli neku sigurnost. Tek sada mogu tražiti neka, svoja prava. Mi smo tražili da potpišemo kolektivni ugovor kojeg nismo imali”, istakao je Begić.

Prošlosedmičnu protestnu šetnju članova sindikalnog ogranka Kantonalne bolnice Zenica (KBZ), Predsjedništvo tog sindikata, napominje Begić, podržalo je samo u dijelu u kojem su zahtjevali izmjene Pravilnika o plaćama KBZ-a.

“Čak je moglo doći do prekida, već dogovorenog ugovora. Mi smo već imali potpisan sporazum, da će se potpisati kolektivni ugovor. To je, fino, rečeno i dogovoreno na Predsjedništvu, da nema “čačkanja” oko kolektivnog ugovora. Čak je, meni, to ličilo na neku političku igru, na neko podmetanje”, smatra Begić.

ZDK je ove godine, napomenuo je premijer Bašić, pored svih poteškoća zbog pandemije koronavirusa, izmirio i 12,3 miliona KM za zaostale plaće budžetskim korisnicima, a u skladu s Akcionim planom ZDK, koji je prihvatio i “sud u Strazburu”.