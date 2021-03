Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihteru registrovan je jutros u okolini Bosanskog Grahova, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od dva kilometra.

Zemljotres se dogodio jutros oko 8.00 sati, a osjetio se i u Hrvatskoj čiji su građani kažu da ih je probudila “tutnjava i kratko, ali jače podrhatavanje tla”, premijeli u mediji.

