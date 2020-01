Crveni krst grada Zenica organizovao je podjelu 300 zaštitnih maski s ciljem smanjenja posljedica zagađenja zraka po zdravlje građana.

Amila Kovač, sekretarka Crvenog krsta grada Zenica, rekla je kako je ova akcija u cilju zaštite zdravlja građana.

“Svjedoci smo posljednjih mjesec ili dva velike zagađenosti zraka koja je jako štetna, a ovo je jedan od koraka da ljudi zaštite svoje zdravlje, ali građani svakako moraju slušati i upute ljekara da izbjegavaju izlazak kada je zrak štetan i zagađen. Maske mogu pomoći u zaštiti, ali moramo čekati i ljepše vrijeme”, rekla je Kovač.

Dodala je kako svi građani trebaju nositi zaštitne maske u danima kada je povećana zagađenost zraka.

“Apelujemo na sve građane da slušaju uputstva koja se daju putem sredstava javnog informisanja. Ovo nam je prva ovogodišnja akcija, a akcije se vrše i u drugim gradovima. Ljudi imaju dosta predrasuda, a njih moramo savladati. Nije sramota nositi masku. Maske trebaju da nose svi, i zdravi ljudi, ali posebno ljudi s respiratornim oboljenjima te djeca. Dolazi do otežanog disanja, lakše se prehlade i razbole, a respiratorni organi su izloženi česticama u zraku”, zaključila je Kovač.

Alisa Spužić, jedna od građanki Zenice, koja je danas preuzela masku rekla je kako je Zenica oduvijek imala problem sa zagađenjem.

“Zenica je oduvijek bila zagađena. Sa Zenicom je to uvijek bilo problematično i znam da je navečer bilo posebno izraženo zagađenje. Ja sam penzionerka i ne izlazim mnogo, pogotovo ne ujutro i navečer. Izađem kada je sunčano, jer mislim da je manje zagađenje. Srećom, zdrava sam i sad zasad ne osjećam neke posljedice. Sigurno da ljudi koji imaju poteškoća s disajnim organima to osjećaju kao što je i uvijek bilo govora o tome da djeca imaju bronhitis, a to čujem i sada da je slučaj”, rekla je Spužić.

Maske koje su danas podijeljene u Zenici obezbijedio je Crveni krst FBiH.