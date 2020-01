Generacijski projekti za zdravstveni sustav Zenice i Zeničko-dobojskog kantona, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa Grada Zenica i Kantonalne bolnice i dalje su na čekanju i mogli bi biti potpuno zaustavljeni.

Menadžment najveće zdravstvene ustanove u Zeničko-dobojskom kantonu, u više navrata pozvao je Gradsku upravu na razumijevanje u cilju rješavanja trenutačne situacije, koja može proizvesti nesagledive posljedice za buduću kvalitetu zdravstvene zaštite građana Zenice i tog kantona.

Zeničanin Elvelin Kubat nedavno je preživio životnu dramu. Nakon srčanog udara, zbog nemogućnosti adekvatnog tretmana u Zenici, hitno je prebačen u Sarajevo gdje mu je pružena odgovarajuća zdravstvena njega. Elvelin je kroz svoju dramu postao svjestan koliko bi za sve u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu značilo postojanje Interventne kardiologije, koja je i dalje na čekanju.

ELVELIN KUBAT, pacijent

Nakon povratka iz Sarajeva i sami ljekari u Zenici se slažu s tim da je jako bitan taj zlatni sat kako ga oni zovu. Znači vrijeme od momenta kad osjetite srčani udar do javljanja u bolnicu, same te intervencije, znači jako je bitno to vrijeme od javljanja doktoru do mogućnosti da se uradi taj zahvat