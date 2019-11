U bijeljinskom preduzeću “Žitopromet” i zvanično је otvoren stečajni postupak. Stotinu i dvanaest radnika sada je na Birou za zapošljavanje. Stečajni upravnik, međutim, najavljuje da će ovo biti najkraći stečaj i da će fabrika početi s radom sljedeće godine.

Novi investitor, kompanija „Pavgord“ izmirila je više od polovine potraživanja bijeljinskog „Žitoprometa“, među kojima su i dugovanja za plate. Otvaranje stečaja omogućiće investitoru da reorganizuje firmu.

„Investitor je izmirio, cirka govoreći, malo više od tri miliona maraka, likvidirane su različite obaveze, odnosno izvršen je otkup potraživanja“, kaže pravni zastupnik radnika Miloš Stevanović.

Namjera je, kažu, da se firma izda u zakup investitoru, te da poslije reorganizacije počne s radom. Pvi radnici biće angažovani već početkom sljedeće godine, a kompletna proizvodnja u februaru.

„Ja lično se nadam da će određeni broj ljudi biti potreban već u drugoj polovini januara za pripremu za čišćenje i pokretanje same proizvodnje, samim tim on me ovlastio da kažem da će biti pozivani blagovremeno, čim se ukaže prilika“, navodi predsjednik Sindikata radnika “Žitoprometa” Dušan Tomić.

„Smatramo da će, ukoliko Skupština povjerilaca prihvati mjesečni zakup koji će uzeti “Pavgord”, od toga finansirati stečajni postupak. Ne vjerujemo da će biti umanjena imovina stečajnog dužnika“, smatra Miloš Stevanović.