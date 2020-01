U jeku migrantske krize i gorućih problema njihovog smještaja, u Bosni i Hercegovni nadležni nisu riješili ni problem zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih unutar zemlje. Više od hiljadu i 200 porodica ima taj status samo u Kantonu Sarajevo.

O uslovima u kojima ovi ljudi žive i obećanjima koja im nadležni daju, za BHRT je govorio Miralem Salčin, koji sa suprugom i kćerkom živi bez novčanih primanja u 16 kvadrata sobe kolektivnog centra u Hrasnici. Nekadašnji borac, a danas na rubu egzistencije.

“Živim od dobrih ljudi, ja im se mnogo zahvaljujem, prvo dragom Bogu pa svim ostalim dobrim ljudima. Zar sam ja kao borac koji je svaki dan gledao smrt ovako, zar sam ja zaslužio da oni mene stave ovdje, to sigurno nisam zaslužio”, kaže Miralem.

U jedinom kolektivnom centru u Kantonu Sarajevo žive 23 porodice, jedni raseljeni sa teritorije Republike Srpske, drugi sa područja Kantona Sarajevo, a tu su i socijalno ugrožene porodice.

Svakih šest mjeseci obnavljaju ugovore, kaže Salčin, kako bi svima dokazali da nemaju ništa i imali pravo na boravak.

Boravak podrazumijeva struju i grijanje, no vodu plaćaju sami. Dijele jedno kupatilo, wc i dvije mašine za veš, a svako ima i svoj red za čišćenje. Iako je njegovo zatvaranje i rekonstrukcija vrijedna milion i po maraka bilo planirano do 2020. godine, to se nije desilo.