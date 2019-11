Postupci javnih nabavki u Bosni i Hercegovini i dalje su netransparentni i diskriminirajući, i nisu u interesu građana, zaključak je organizacija koje prate ove postupke. U ovoj godini analizirano je više od tri tisuće postupaka, s posebnim osvrtom na ugovaranje i realizaciju. Mnoge nabavke nisu odraz stvarnih potreba građana.

Svojevrsni šampion nabavke službenog automobila u ovoj godini je grad Mostar. Specifikovana tenderska dokumentacija, zaključili su monitori, favorizovala je jednog proizvođača i iznjedrila rekordnu cijenu od 146 hiljada maraka. Istovremeno, ovaj grad je u opasnosti od ekološke katastrofe zbog neriješenog pitanja deponije i odvoza smeća.

ALEKSANDRA MARTINOVIĆ, Transparensi internešnl BiH

“Generalno je pravilo da se gotovo u 90% slučajeva nabavlja tačno preferirano motorno vozilo koje se „crta“ putem tenderske dokumentacije, odnosno tehnička specifikacija širine prtljažnika, međuosovinskog razmaka i sl. Kada se sve to ukomponuje, gotovo ne možete pogriješiti u prognozi koje vozilo preferira, a sve su to kršenja osnovnih principa zakona”, rekla je Martinovićeva.

Monitoringom više od tri hiljade postupaka detektovane su i loše prakse nerealno visoko postavljene garancije i obezbjeđenja ugovornih organa čime demotivišu ponuđače, izmjene uslova realizacije ugovora, ali i kartelizacija tržišta, zbog koje se oštećeni ponuđači ne bune. Tehnički i finansijski uslovi skrojeni su samo za jednog ponuđača, čak i insistiranjem na različitim certifikatima npr. kod nabavki IT usluga.

IGOR VUKAJLOVIĆ, Udruženje građana Tender, Banjaluka

“Poslije dva tri telefonska poziva dobio je neku kuću koja prodaje te certifikate i rekli su mu otprilike da to košta hiljadu i nešto eura i kad on to uplati u roku od dva dana, oni će mu to poslati mejlom. Tako da ti certifikati toliko imaju nekog smisla”, izjavio je Vukajlović.