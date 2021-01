Zbog većeg obima padavina i vjetra izdat je žuti meteoalarm za područje istočne Hercegovine, jugoistočne Bosne, te sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine.

Tako se na trebinjskom području očekuju mjestimično obilnije padavine od 30 do 40 mm, lokalno i do 50mm tokom 24 sata na jugu regiona uz mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11m/s (40 km/h) na jugu regiona.

I na fočanskom području se očekuju mjestimično obilnije padavine od 20 do 30 mm, lokalno tokom 24 sata uz mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11m/s (40 km/h) zbog čega je i za taj lokalitet izdat žuti meteoalarm.

Na banjalučkom području očekuju se mjestimično obilnije padavine od 20 do 30 mm, lokalno i do 40mm u toku 24 sata na jugu regiona uz mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11m/s (40 km/h) na jugu regiona.

U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka u 7 sati iznosila je Bjelašnica -6, Livno -2, Drvar, Grude, Jajce, Sarajevo-Bjelave, Tuzla 0, Bugojno, Ivan-sedlo 1, Gradačac, Sanski Most, Zenica 2, Bihać 3, Mostar 4 i Neum 6.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 7 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Porast naoblake poslije podna i u večernjim satima. U drugom dijelu dana kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. U višim područjima je moguć snijeg. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano. Porast naoblake krajem dana. U večernjim satima lokalno je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura oko 7 stepeni Celzijusa.