Meteoalarm jutros je zbog magle izdao žuto upozorenje za područje Sarajeva i Tuzle.

Magle ima po kotlinama i uz riječne tokove, objavljeno je na sajtu Meteoalarma (meteoalarm.eu).

Žuto upozorenje ukazuje na potencijalno opasno vrijeme.

Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali je potreban oprez za aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.

Narednih dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama s maglom i sumaglicom. Vjetar slab, južni i jugozapadni.

Dnevna temperatura zraka od 7 do 13 °C.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 14 °C.

U nedjelju, 21. februara, u većem dijelu naše zemlje preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 16 °C.

Pretežno sunčano će biti u ponedjeljak, 22. februara. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska naoblaka veći dio dana. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 17 °C.

I u utorak, 23. februara, očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18 °C, saopćeno je iz FHMZBiH.