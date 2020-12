Žuto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika izdato je za nekoliko područja u Bosni i Hercegovini.

Upozorenje zbog magle izdato je za područja Banjaluke, Foče, Sarajeva i Višegrada.

Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku naše zemlje oblačno.

Najniža temperatura zraka u sedam sati izmjerena je na Bjelašnici, minus šest, dok je najtoplije bilo u Mostaru, deset stepeni.

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Vjetar u Bosni slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od tri do osam, na jugu od 10 do 14.