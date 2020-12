Potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić poručio je večeras u Mostaru da vjeruje da će za gradonačelnika, koji će biti gravitaciono polje pozitivnih energija, glasati svi oni koji žele moderan, evropski, jedinstven i savremen Mostar.

“Još uvijek nemamo finalizirane i definitivne podatke, ali trendovi koje imamo do sada su dobri i to je jako važna stvar. Očekujemo da će takvi trendovi ostati do konačnih, finalnih rezultata koje će objaviti CIK BiH i da će oni pokazati da su poslije više od decenije, dali priliku Mostaru da imenuje gradonačelnika, da formiraju većinu u vijeću, dobile one partije koje žele jedinstven, demokratski, evropski i moderan Mostar”, pojasnio je Zvizdić.